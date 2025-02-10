رفع 42 ألف طن تراكمات قمامة ومخلفات فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام ووحدة التدخل السريع فى رفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، خلال الفترة من 1 وحتي 31 يناير 2025، يأتي هذا في ضوء ما يقوم به محافظ المنوفية من متابعات دورية لانتظام سير العمل بالمنظومة بهدف الارتقاء بقطاع تحسين البيئة ورفع كفاءته للحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة .

وأفــاد التقرير، أنه خلال شهر يناير الماضي تم رفع ما يزيد عن 42 ألف طن من المخلفات بنطاق المحافظة، ونقلها أولا بأول إلى المدفن الصحي بكفر داود حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ، حيث تم رفع ما يزيد عن 14 ألف طن من نواتج الهدم بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم ، ورفع 374 طن تراكمات قمامة من مركز شبين الكوم ، كما تم رفع 3170 طنا من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا ، وكذا إزالة ما يزيد عن 3192 ألف طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، و3770 طنا في بركة السبع ، وفى مركز ومدينة منوف تم رفع 8575 طنا.

فيما تم الانتهاء من رفع 4664 طنا من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا ، بالإضافة إلى رفع 1120 طنا بمدينة سرس الليان ، وما يقرب من 1476 طنا بمركز السادات و2500 طن بنطاق مركز ومدينة أشمون، وأكد المحافظ علي ضرورة المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة ، بما يساهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلي المدفن الصحي حفاظا على الصحة العامة والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.