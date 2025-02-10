رحلة بحرية بقناة السويس لضيوف مهرجان الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظّمت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ26، اليوم الإثنين، رحلة بحرية لضيوف المهرجان بقناة السويس، تحت رعاية الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

أعرب ضيوف المهرجان، وأعضاء لجان التحكيم، والمشاركون من الضيوف الأجانب عن سعادتهم بهذه الزيارة، التي شملت رحلة بحرية إلى بحيرة التمساح وقناة السويس وقناة السويس الجديدة، حيث قدّم المسؤولون شرحًا وافيًا عن تاريخ القناة وتضحيات الجنود المصريين البواسل.

كانت إدارة المهرجان، الذي ينظمه المركز القومي للسينما، قد أعلنت أن برنامج هذه الدورة يتضمن عرض 51 فيلمًا في المسابقات الرسمية الثلاث، موزعة على 10 أفلام تسجيلية طويلة، و24 فيلمًا في فئة الأفلام التسجيلية القصيرة وأفلام التحريك، إضافة إلى 17 فيلمًا ضمن مسابقة "النجوم الجديدة". كما يعرض المهرجان 35 فيلمًا خارج المنافسات تحت شعاري "عين على التاريخ" و"نظرة على السينما العالمية".

يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة المخرج الكاميروني جان ماري تينو، بينما تترأس لجنة الأفلام التسجيلية القصيرة وأفلام التحريك الناقدة الفرنسية سولونج بوليه، في حين تتولى الباحثة التونسية إنصاف وهيبة رئاسة لجنة تحكيم مسابقة "النجوم الجديدة".

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، يُعد من أوائل المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، مما يجعله منصة أساسية للاحتفاء بالإبداع السينمائي الوثائقي، والبحث عن الأصوات الجديدة في هذا المجال.