رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد السوق الحضاري

الشرقية فتحية الديب

تفقد المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، سير العمل بالسوق الحضاري الواقع بين الحي الأول والحي الثاني بالمدينة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على حركة البيع والشراء، والاستماع إلى آراء وشكاوى الباعة والمواطنين الذين يترددون على السوق.

رافق رئيس الجهاز في الجولة خلال المحاسب أيمن رضا، وأحمد عبد الرؤوف، وكيلا مجلس الأمناء، حيث شملت الجولة تفقد مختلف أقسام السوق، والتأكد من انتظام العمل وحركة البيع والشراء، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة تجارية مريحة تضمن راحة الباعة والمتسوقين على حد سواء.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه الجولة تأتي ضمن جهود جهاز المدينة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور الأسواق في تلبية احتياجات السكان، مشيرًا إلى أن السوق الحضاري، يُعد من الأسواق الحيوية التي تخدم أحياء المدينة، ما يستوجب توفير كافة سبل الدعم لضمان استمراريته ورفع كفاءته التشغيلية.

كما شدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بمعايير النظافة العامة داخل السوق، وتهيئة بيئة آمنة وصحية تضمن راحة الباعة والمواطنين، لافتًا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأسواق في تنشيط الحركة الاقتصادية داخل المدينة.