رئيس جامعة قناة السويس يهنئ "شريف فاروق" لتعيينه أمينًا عامًا للجامعة

الإسماعيلية - صبرى غانم

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، شريف فاروق إبراهيم جاب الله بمناسبة صدور قرار الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعيينه أمينًا عامًا لجامعة قناة السويس، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة ومؤكدًا على أهمية دوره في دعم المنظومة الإدارية والمالية بالجامعة.

واستقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، شريف فاروق بمكتبه لتسليمه القرار، مشيدًا بخبراته التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية داخل الجامعة، والتي ستسهم في تعزيز الأداء المؤسسي بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر مندور، أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل بروح الفريق لتحقيق رؤية الجامعة في التطوير المستدام ومواكبة التحولات الرقمية والإدارية الحديثة.

شهد اللقاء ـالدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة مجتمع وتنمية البيئة.

من جانبه، أعرب شريف فاروق عن بالغ امتنانه للدكتور ناصر مندور على دعمه وثقته، وللقيادة السياسية على تكليفه بهذه المهمة، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل بجد وإخلاص للارتقاء بالخدمات الإدارية والمالية بالجامعة.

وأكد "شريف فاروق " أنه سيعمل على تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة في تطوير التعليم العالي.

يُذكر أن شريف فاروق بدأ مسيرته المهنية كمراجع حسابات بالوحدة الحسابية، ثم رئيسًا للوحدة الحسابية الفرعية بكلية الطب، قبل أن يتولى مهام مدير الدفع والتحصيل الإلكتروني، ثم أمينًا عامًا مساعدًا للجامعة.

كما شغل العديد من المناصب القيادية، من بينها المدير المالي لمركز القياس والتقويم، وأمين صندوق جمعية التكافل والزمالة، ومنسق متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

واجتاز العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، من بينها دورات مكافحة الفساد، ودورة المديرين العموم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مما يعكس خبراته الواسعة في مجالات الإدارة المالية والإصلاح المؤسسي.

