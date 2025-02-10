حياة كريمة ببنى سويف.. علاج 1400 حالة مجانا وتقديم 4 آلاف خدمة طبية

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير أعدته "د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة" بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية يومي السبت والأحد 8 و9 من فبرايرالجاري بقرية الحمام مركز ناصر، مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، أسنان ، عظام ) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1403 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان وإجراء "معمل دم 206، معمل طفيليات 50، حالات الأشعة العادية 9، استصدار 13 قرار نفقة دولة، وتحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وموجات فوق صوتية لـ75 حالة".

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 350 مواطنا ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 4056 خدمة.

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.