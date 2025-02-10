حملات مكثفة استعدادا لشهر رمضان بدمياط.. ضبط 250 مخالفة تموينية فى المخابز

دمياط - هيثم مراد

نظمت مديرية التموين بمحافظة دمياط حملات مكثفة خلال الفترة الماضية استهدفت مراقبة الأسواق ومخابز المحافظة، وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك خطة عمل يتم تنفيذها استعدادا لاستقبال شهر رمضان، موضحا أن الحملات استهدفت متابعة مخابز المحافظة والتأكد من التزام أصحابها بتطبيق المعايير المقررة لإنتاج رغيف الخبز.

وأكد وكيل تموين دمياط، أنه تم ضبط أكثر من 250 مخالفة داخل مخابز المحافظة، مشيرا إلي أنها تنوعت ما بين نقص وزن الرغيف، وعدم حمل شهادات صحية، فضلا عن ضبط مخالفات خاصة بالتصرف في شكاير الدقيق، وإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات المقررة.

وأكد "عبد الكريم" استمرار حملات مديرية التموين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلي وجود لجان لمتابعة التزام أصحاب المخابز بشروط التشغيل والإنتاج بما يضمن توفير غذاء أمن مطابق للمواصفات الفنية، مؤكدا أن المديرية تستهدف تشديد الرقابة على الأسواق وملاحقة المخالفين.

وأوضح الدكتور مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك اهتماما كبيرا بتوفير الأسواق الاستهلاكية المجمعة وأسواق اليوم الواحد التي ساهمت في طرح كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بما يحقق التوازن داخل الأسواق، مؤكدا أن المحافظة بصدد افتتاح مجموعة من الأسواق المجمعة داخل مدن المحافظة تنفيذا لرؤية وزارة التموين والتى تهدف إلي توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للجمهور.