حالة الطقس اليوم الإثنين 10-2-2025 بكفر الشيخ.. بارد نهارا شديد البرودة ليلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفرالشيخ اليوم الإثنين، الموافق 10 فبراير، عدم استقرار في درجات الحرارة لليوم الرابع، ويسود طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر، وهبوب رياح، وانتظام حركة الملاحة البحرية.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، بلغت درجة الحرارة العظمى 17 درجة، فيما سجلت درجة الحرارة الصغرى 11 درجة ، وهي نفس درجات الحرارة منذ ثلاثة أيام، فيما توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار جديدة على بعض المناطق من المحافظة واستمرار تقلبات الطقس.

وأعلن علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمواجهة أي ظروف طارئة في حالة الطقس، وتفعيل غرفة عمليات المحافظة برئاسة السكرتير العام لمواجهة أي مستجدات أو سقوط أمطار والعمل على كسحها فورا، والرد على استفسارات المواطنين والاستجابة السريعة لها.

وشدد المحافظ على تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وأي تقلبات طارئة، مع استمرار توقف الصيد بميناء البرلس، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف أولا بأول، والتعامل مع أي ظروف طارئة.