حالة الطقس اليوم الإثنين 10-2-2025 بجنوب سيناء.. الصغرى فى سانت كاترين صفر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الإثنين 10-2-2025، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، ورياح نشطة تبلغ سرعتها 34 كيلو فى الساعة.

وفيما يلى درجات الحرارة في مدن جنوب سيناء:

سانت كاترين العظمى 12 الصغرى 00

راس سدر العظمي 18الصغرى 11

طور سيناء العظمى 19الصغرى 12

شرم الشيخ العظمي 21الصغرى 13

طابا العظمى 18الصغرى7

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.