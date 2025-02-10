جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة الجاهزية ويعلق إجازات الجنود

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه "بناء على تقييم الوضع تقرر رفع حالة الجاهزية وتعليق إيجازات القوات المقاتلة والأنظمة العملياتية في القيادة الجنوبية العسكرية".
وجاء ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، "تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".
وقال في بيان الإثنين، إن "العدو الإسرائيلي منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها".
قالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يجرى الآن تقييمًا للأوضاع بشأن اتفاق غزة، بعد إعلان الفصائل الفلسطينية تأجيل الإفراج عن المحتجزين بسبب عدم التزام "تل أبيب" ببنود الاتفاق.
وقال مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات لصحيفة "إسرائيل اليوم": "يتعين على الوسطاء الآن أن يثبتوا أنهم يقومون بعملهم بالفعل. وإذا لم تفرج حماس عن الرهائن كما هو متفق عليه، فمن الواضح أن هذا سيكون له عواقب بعيدة المدى".