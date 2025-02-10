اليوم السابع
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جولة مفاجئة لوزيرة التضامن بالوحدات الاجتماعية وتوجيه عاجل لفريق عمل الوزارة

الإثنين، 10 فبراير 2025 10:37 ص
جولة مفاجئة لوزيرة التضامن بالوحدات الاجتماعية وتوجيه عاجل لفريق عمل الوزارة جولة وزيرة التضامن لعدد من الوحدات الاجتماعية
كتب مدحت وهبة

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أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جولة مفاجئة لعدد من الوحدات الاجتماعية والإدارات التابعة لـ مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للوقوف على سير العمل بتلك الوحدات والإدارات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزيرة التضامن تجري جولة مفاجئة للوحدات الاجتماعية بالقاهرة
وزيرة التضامن تجري جولة مفاجئة للوحدات الاجتماعية بالقاهرة

وقامت الدكتورة مايا مرسي بزيارة وحدات التضامن الاجتماعي بالمقطم ووحدة الأسمرات للشئون الاجتماعية، حيث أطلعت على سير العمل بها، والخدمات المقدمة للمواطنين داخلها، موجهة بسرعة العمل على تلبية طلبات المواطنين، والعمل على إراحتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

جولة وزيرة التضامن لعدد من الوحدات الاجتماعية
جولة وزيرة التضامن لعدد من الوحدات الاجتماعية

 

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة عدداً من المواطنين، حيث استمعت لمطالبهم، موجهة فريق عمل الوزارة بدراسة كافة المطالب والعمل عليها، ومنها الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وطالبي الأبحاث الاجتماعية وغيرها من الخدمات.

وزيرة التضامن اثناء الجولة
وزيرة التضامن اثناء الجولة

ورافق الوزيرة خلال الجولة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، و محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، و هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.

 

 







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وزيرة التضامن

جولة وزيرة التضامن للوحدات الاجتماعية فى القاهرة

وزيرة التضامن تتابع الوحدات الاجتماعية فى القاهرة



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