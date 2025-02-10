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جهاز الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025

الإثنين، 10 فبراير 2025 08:41 ص
جهاز الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025 جهاز الإحصاء
كتب مدحت عادل

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (243.5) نقطة لشهر يناير 2025، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره (23.2%) مقابل (23.4%) لشهر ديسمبر عام 2024.

ويرجع ذلك الى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)، إلى جانب ثبات أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (0.0%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%) مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.0%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.3%)،  مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، ، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (7.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (17.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).

وسجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.6%) لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024 .

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر يناير 2025 مقارنة بشهـر ديسمبر 2024)
 

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.1%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.3%) ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%) ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%) ،مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%) ، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%) ،مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.6%) ، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%) مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.4%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة    (-0.3%)  ، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.4%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.3%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.7%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.3%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (4.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (7.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (17.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.0%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.4%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (1.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.7%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.0%).

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (0.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (0.0%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق
بنسبة (3.3%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.8%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (1.0%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر يناير 2025 مقارنة بشهر يناير 2024)

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (20.2%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (21.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (18.0%) ،مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (20.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (9.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (50.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (10.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)،مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (37.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (21.8%) ، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (40.1%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (29.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (20.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (29.5%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (23.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (26.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (23.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (24.0%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (22.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (27.5%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (18.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (10.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (9.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (16.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (13.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (37.2%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (21.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (21.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (22.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (22.1%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (22.1%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (32.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (20.5%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (40.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (58.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.8%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (33.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (21.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (27.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (39.0%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (11.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (94.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (23.2%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (48.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (23.5%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (18.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (47.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (61.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.9%).

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (27.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (27.1%)، مجموعة خدمات الفنادق
بنسبة (29.0%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (17.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (23.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (16.9%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (6.4%).







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الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء






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