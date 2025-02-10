جدة الطفلة أيسل: اكتشفنا موهبتها في الثالثة من عمرها.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

أصبحت الطفلة أيسل أبو الرجال، ابنة محافظة بورسعيد، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو لها وهي تغني بصوت عذب يشبه كوكب الشرق "أم كلثوم"، مما جعلها تحصد إعجاب الآلاف خلال الـ48 ساعة الماضية، خاصة بعد أن رصدتها إحدى الكاميرات وهي تقدم أداءً مبهراً في أحد المطاعم الشهيرة.

وفي حديث خاص لـ"اليوم السابع "، كشفت جدة أيسل أن العائلة اكتشفت موهبتها عندما كانت في الثالثة من عمرها، حيث كانت تردد أغاني أم كلثوم بطريقتها الخاصة، مضيفة: "لاحظنا منذ الصغر أن صوتها مختلف وتمتلك قدرة على الإحساس بالكلمات، ومع مرور الوقت أصبحت تحفظ أغاني كاملة وتؤديها بإتقان مذهل" .

وأوضحت أن الطفلة بدأت تُلفت الأنظار بصوتها القوي وأدائها المتميز، حتى انتشرت مقطعها بشكل واسع عبر منصات التواصل، مما جعلها تتصدر الترند وتحظى بدعم وتشجيع كبيرين من الجمهور.

من جانبها، عبرت والدة أيسل عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها ابنتها خلال الأيام القليلة الماضية، متمنية لها المزيد من النجاح والتألق في مشوارها الفني.

يُذكر أن أيسل حصدت إشادات واسعة من متابعيها في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث وصفها البعض بأنها "أم كلثوم المستقبل"، متوقعين لها مستقبلاً فنياً واعداً في عالم الغناء.