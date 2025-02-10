جانتس: لن نسمح لحماس بإعادة بناء نفسها بعد الإفراج عن الرهائن

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قال زعيم حزب "المعسكر الرسمي" الإسرائيلي بيني غانتس : إن إسرائيل لا يمكن أن تسمح لحماس باستعادة قوتها في قطاع غزة ، عقب تسليم الرهائن المحتجزين في غزة.



وأضاف غانتس ، في تصريحات اليوم أوردتها صحيفة (يديعوت آحرنوت) الإسرائيلية، إن "أي شخص يعتقد أننا بعد الإفراج عن الرهائن، سنلزم الهدوء ونسمح لحماس بالحكم وإعادة التسلح على طول حدودنا فهو عالق في فترة ما قبل السابع من أكتوبر 2023".



وعلق غانتس ، وهو الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية ، على التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت التي وصف فيها قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم ضرب حزب الله في 11 أكتوبر بـ"أكبر فشل عسكري في تاريخ إسرائيل"، ودافع غانتس عن قرار الحكومة آنذاك، مُشيرًا إلى أن حزبه انضم إلى حكومة الطوارئ في الـ 12 من أكتوبر 2023.



وأضاف : "لقد رأينا وقتها أن التركيز يجب أن يكون على الجنوب وليس الشمال".



كان غانتس قد أعرب ، في وقت سابق ، عن دعم حزبه الكامل لعقد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الرهائن المحتجزين داخل القطاع.