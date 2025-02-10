جامعة قناة السويس تبحث التعاون مع شركة صينية لتعزيز فرص التدريب والتوظيف

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وفدًا رفيع المستوى من شركة أنتون الصينية لخدمات حقول النفط المجموعة المحدودة، وذلك لبحث سبل التعاون في مجالات التدريب والتوظيف لخريجي الجامعة وذلك في إطار دور جامعة قناة السويس في دعم أهداف التنمية البشرية بإقليم القناة وتعزيز الشراكات الدولية.

أكد الدكتور ناصر مندور ـ خلال اللقاء ـ أن جامعة قناة السويس تحرص على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة، بما يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والخريجين في مختلف التخصصات العلمية.

وأوضح "مندور" أن التعاون مع الجانب الصيني، خاصة من خلال معهد كونفوشيوس، يتيح فرصًا واعدة في مجالات التدريب العملي والتوظيف، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لتأهيل خريجيها وفقًا لمتطلبات سوق العمل الدولية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل صناعة النفط والطاقة.

ضم وفد شركة أنتون الصينية كلًا من سوو كايوي، مدير إدارة الموارد البشرية لمنطقة إفريقيا، وجاو شيانغ، مدير الموارد البشرية والإدارة لمنطقة إفريقيا، وفايزان علي تاج، مشرف التوظيف والتدريب بمجموعة خدمات أنتون للحقول النفطية بالمقر الرئيسي للموارد البشرية.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور الذي تلعبه جامعة قناة السويس في إعداد كوادر متميزة، مؤكدين أن الشركة تتطلع إلى بناء شراكة مستدامة مع الجامعة لتوفير برامج تدريبية متقدمة تساهم في تطوير مهارات الطلاب وتهيئتهم للعمل في بيئات دولية تنافسية.

حضر اللقاء، الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس، وماوين بوه، المدير التنفيذي الصيني للمعهد، حيث أكدا على أهمية هذا التعاون في تعزيز التبادل الأكاديمي والمهني بين الجانبين، بما يسهم في تأهيل الطلاب والخريجين وفقًا لأحدث المعايير العالمية في مجالات التكنولوجيا والطاقة.

