توزيع بطاطين على 10 قرى بمركز سيدى سالم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت جمعية الأورمان ، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام" فى توزيع 700 بطانية ولحاف للأسر الأولى بالرعاية بـ 10 قرى وهم العفيفي والغبايشه والزيني وعزبة ابو سرور وعزبة المطايرة والعباسي والسخاوى والعو والمنشيه بمركز سيدى سالم، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ،وذلك تنفيذًاً لتعليمات اللواء الدكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن توزيع البطاطين والألحفة جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من االبطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

من جانبه أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام" التى اطلقتها الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، لمجابهة فصل الشتاء ولرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ليحيوا حياه كريمة.

وأشار أن التوزيع تم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

مضيفاً أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن كفر الشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الأسر تفتقر الى فرص عمل، وإن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها .

والجدير بالذكر أن توزيع الحفه وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذها مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.