تعديل المخططات التفصيلية لمدينة دكرنس فى الدقهلية.. تفاصيل

الدقهلية شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية قرار محافظ الدقهلية، والذى يحمل رقـم 1271 لسنة 2024، والذى ينص على تعديل المخططات التفصيلية لمدينة دكرنس، حيث جاء فيه أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قـانون نظـام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، تقرر المادة الأولي، تُعدل المخططات التفصيلية لمدينة دكرنس على النحو التالى :

يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 10 أمتار وتغيير ما ترتـب عليـه مـن تهـشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيـق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقـة وأحكـام القـانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بمـا لا يتعـارض مـع المخطـط.

ونصت المادة الثانية يعتبر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية مكملا للقرار.