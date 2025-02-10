تدعيم منظومة النظافة بجميع أحياء الإسكندرية بـ2129 سلة مخلفات و2053 حاوية

الإسكندرية جاكلين منير

وجّه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي بالتنسيق مع الأحياء وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية للعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة في جميع أحياء الإسكندرية، لكي يستشعر المواطن السكندري بتحسن في منظومة النظافة.

وقد أكد محافظ الإسكندرية بأنه يتابع عن كثب معدلات رفع كفاءة منظومة النظافة في الشارع السكندري ، مضيفاً بأن تم دعم منظومة النظافة بسلال وصناديق حاويات جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد سلال المخلفات بالشوارع إلى 2129 سلة مخلفات و2053 حاوية، هذا بالإضافة إلى تدعيم مركز المعالجة بعدد 100 صندوق جديد.

وفي السياق ذاته، أضاف المحافظ أنه تم نقل المخلفات المتراكمة بالمحطات الوسيطة (محرم بك – ام زغيو) حيث لا يوجد بهما سوى الوارد اليومي، كما تم البدء في أعمال التأهيل للمحطات الوسيطة بمحرم بك والمنتزة، هذا بالإضافة إلى تفعيل منظومة الجمع السكني من خلال التوسع في مربعات الجمع السكني على مستوى الأحياء حيث وصلت مربعات الجمع السكنى من باب الوحدات إلى 41 مربعا.

‎وأوضح الفريق أحمد خالد، أن رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة في مقدمة أولياته وخاصة أنها مطلب مشترك لجميع أهالي الإسكندرية، لافتًا إلى أنه تم توجيه جميع الجهات التنفيذية المعنية برفع كفاءة منظومة النظافة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين الخاصة بهذا الشأن و العمل على رفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أولا بأول.