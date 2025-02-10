تدريب رئيسات التمريض بـ 289 وحدة صحية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات برنامج تدريب رئيسات التمريض بالوحدات الصحية، وذلك للمرة الأولى بجميع الوحدات الصحية التابعة للمحافظة، والبالغ عددها 289 وحدة صحية.

وأشار الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى أنّ هذا البرنامج التدريبي يُعد نواة حقيقية نحو تطوير الأداء، ومراجعة السلبيات وتلافيها، وتحسين جودة الخدمات الطبية المُقدمة، ورفع كفاءة العاملين بجميع الوحدات الصحية التابعة للمديرية.

أكد وكيل الوزارة، أن البرنامج التدريبي العملي شمل تدريب 29 رئيسة تمريض بإجمالي 29 وحدة صحية تابعة لإدارة كفر الشيخ الصحية في يومه الأول، بينما شمل اليوم الثاني تدريب جميع رئيسات التمريض للوحدات الصحية التابعة لإدارتي بلطيم الصحية وسيدي غازي الصحية بإجمالي 14 وحدة صحية تابعة لإدارة بلطيم، و11 وحدة صحية تابعة لإدارة سيدي غازي.

وأضاف أبو السعد، كما شمل البرنامج التدريبي العملي كل من التدريب على أعمال الطوارئ والعيادات الخارجية، وتنظيم الأسرة، تحت رعاية مايسة الدياسطي، مدير إدارة التمريض بالمديرية، ونجلاء فتحي، والدكتورة إيمان النجار، ومحمد عطوة.

وأضافت الدكتورة سمر عارف، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، كما شمل التدريب أيضا قيام الدكتور كريم قنديل، مدير إدارة الأسنان العلاجي، بالتدريب على أعمال عيادة الأسنان بالوحدات، والدكتور إبراهيم رجب، مدير إدارة مكافحة العدوى، بالتدريب على أعمال مكافحة العدوى بالوحدات، والدكتورة راندا سلام، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، بالتدريب على أعمال رعاية الأمومة والطفولة.

لدكتورة مها صبري، مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية، بالتدريب على أعمال التسجيل والملفات، والدكتورة أنوار زكي، مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية، بالتدريب على برنامج IMCI، ومحمد ودن، بالتدريب على أعمال السن المدرسي بالوحدات.

واشتمل البرنامج التدريبي أيضا على قيام الدكتورة هدير شلبي، بالتدريب على أعمال الجودة بالوحدات، الدكتورة فريدة الحسيني، مدير إدارة مكافحة الأمراض المُعدية، والدكتور هشام الششتاوي، مسؤول التطعيمات، بالتدريب على جميع الملفات التي تخص مكافحة الأمراض المُعدية والأمصال والتطعيمات، كما قامت الدكتورة دعاء وهدان، مدير إدارة المبادرات، بالتدريب على أعمال المبادرات وأعمال الإحالة إلى المستشفيات، ومتابعة المترددين على المبادرات المختلفة، وتضمن اليوم التدريبي اختبارات ما قبل بداية البرنامج، وكذلك بعد انتهاء محاضرة التدريب، وأثنى المشاركون على البرنامج مُثمنين المعلومات القيمة التي تم ذكرها بالبرنامج.