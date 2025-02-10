بعد عقود من التهميش.. تعرف على خطة الدولة لتطوير بحيرة إدكو بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تعتبر بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة، من أهم البحيرات المصرية التى تقع على البحر المتوسط، بجانب بحيرات مريوط والبرلس والمنزلة والبردويل، وتعرضت بحيرة إدكو الى موجات من التعديات خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى نقص مساحتها بشكل كبير، إضافة إلى زيادة نسبة التلوث بها ، وذلك بسبب عمليات التوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية والمزارع السمكية.

وأعلنت الدولة عن خطة متكاملة لتطوير البحيرات الشمالية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها بحيرة إدكو لما لهم من أهمية إقتصادية كبيرة لتعود تلك البحيرات إلى سابق عهدها بعد عقود من التهميش والنسيان.

وتكثف الأجهزة التنفيذية من جهودها المبذولة للانتهاء من مشروع تطوير بحيرة إدكو وإزالة التعديات عليها، بالإضافة إلى تعميقها وتطهيرها من العوائق التى قلصت مساحتها خلال الفترات الماضية.

ويأتى مشروع تطوير بحيرة إدكو باعتباره أحد المشروعات القومية التي تكمل مسيرة التنمية الاقتصادية، بوصفها ثروة قومية على المستوى المائي والإنتاج السمكي وتحقيق التوازن البيئي، والتقليل من الملوثات البيئية، بالإضافة الى تطوير قدرات وآليات الصيد بالبحيرة إلى جانب توفير فرص عمل للمواطنين، مع توفير فرص استثمارية واعدة .

وتبلغ مساحة بحيرة إدكو 14400 فدان، وتبلغ المساحة المستهدفة بأعمال التطهير 9697.2 فدان، وتم الإنتهاء من تطهير كامل المساحة المستهدفة و نقل ناتج التطهير إلي خارج المسطح المائي بنسبة تتجاوز 81% بواسطة عدد 150 معدة تابعة لـ7 شركات من القطاع الخاص، كما تم البدء فى أعمال التكريك بالبحيرة ليصل عمق البحيرة 1.7 م بنهاية الأعمال وذلك من خلال هيئة قناة السويس والشركات التابعة لها بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومحافظة البحيرة

ويبلغ اجمالي عدد المزارع السمكية بمحافظة البحيرة 670 مزرعة منها 241 مزرعة ببحيرة إدكو يعمل بها حوالي 20 ألف صياد ويتراوح إنتاج الفدان بالبحيرة نحو 5 أطنان من الأسماك، ويستهدف مشروع تطوير بحيرة إدكو رفع إنتاجيتها من الأسماك من 8 آلاف طن إلى نحو20 ألف طن سنويًا .

وتضمنت أعمال تطوير بحيرة إدكو تنفيذ 5 مراحل من تكريك وتعميق البحيرة على مساحة 300 فدان بتكلفة 46 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تكريك مجرور صرف داخل بحيرة إدكو حتى بوغاز المعدية بطول 14 كيلو متر وتعميق المجرور بعمق يصل إلى 3.5 متر بعرض من 50 إلى 100 متر .

وتضم خطة تطوير بحيرة إدكو بعد الانتهاء من تطهيرها وتعميق مجراها المائى إقامةعدد من المناطق الترفيهية على ضفاف البحيرة، وإقامة قرى سياحية و نادى للصيد، ومركز تجارى ومركز للرياضات المائية لاستقبال البطولات الدولية فى الألعاب المائية مثل بطولات الكانوى والكياك، بالإضافة إلى منطقة خدمات تشتمل على مطاعم ودور عرض سينمائى ومسرحى، وتستهدف هذه الخطة تحقيق رواج إقتصادى وسياحى وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب .

وبالتزامن مع عمليات تطوير بحيرة إدكو تم تنفيذ مرسى للصيادين "جونة التراكى" بإدكو والتي تضم رصيفا لمراكب الصيد الصغيرة غير الشراعية على مساحة 80 ألف متر مربع وبسعة 400 مركب، ويبلغ طول الرصيف 390 متر طولى صيد بتكلفة تقدر بـ 34 مليون جنيه

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود للانتهاء من مشروع تطوير بحيرة إدكو، مشيرة إلى إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام الجهات المنفذة لدفع العمل بمشروع التطوير ، واستمرار تنفيذ قرارات إزالة التعديات والمسطحات الخضراء الواقعة عليها بالتنسيق مع المسطحات المائية، مع الإلتزام بعمل الدراسات البيئية أولا بأول للحفاظ على المقدرات البيئية للبحيرة والمناطق المحيطة بها.