اليوم السابع
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الوثائقى "فلسطين.. أبدًا لن نغادر": مصر قدمت 70% من المساعدات لأهالى غزة

الإثنين، 10 فبراير 2025 04:11 م
الوثائقى "فلسطين.. أبدًا لن نغادر": مصر قدمت 70% من المساعدات لأهالى غزة مساعدات غزة
كتب محمد عبد العظيم

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استعرض الفيلم الوثائقي "فلسطين.. أبدًا لن نغادر"، جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في التعامل مع حرب غزة الأخيرة، وحرص الدولة المصرية على إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.

وقدمت الدولة المصرية 70 % من إجمالي المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة، وسط مشاركة على كافة المستويات بداية من القيادة السياسية وصولا إلى بائع البرتقال في مشهد يؤكد الدور المصري الكبير لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

ويرصد العمل الدور المصري التاريخي في التصدي لتلك المخططات، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، وتناغم هذا الموقف المصري الرافض للتهجير مع إرادة الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وحقوقه التاريخية.

وظهرت في بداية الفيلم الوثائقي، مشاهد من عودة النازحين فى قطاع غزة والفرحة الكبيرة التي ظهر بها أبناء الشعب الفلسطيني خلال العودة ومشاهد الأحضان.







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