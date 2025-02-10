الهلال الأحمر المصري يفرغ سفينة مساعدات تركية بميناء العريش لنقلها إلى غزة

العريش ـ محمد حسين

قام الهلال الأحمر المصري، اليوم، بتفريغ شحنة المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى ميناء العريش البحري، أمس الأحد، على متن سفينة تركية قادمة من ميناء مرسين التركي، وذلك ضمن جهود الإغاثة المستمرة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتحمل السفينة على متنها 3,400 طن من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية، مستلزمات طبية، ومواد إيوائية مقدمة من الهلال الأحمر التركي، حيث يتم نقل هذه المساعدات إلى المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، تمهيدًا لإعدادها وإرسالها إلى قطاع غزة عبر الشاحنات.

وتعد هذه السفينة الثانية من نوعها التي ترسلها تركيا إلى ميناء العريش لصالح غزة، حيث سبق أن وصلت سفينة مساعدات تركية في أواخر يناير الماضي، وكان في استقبالها اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والسفير التركي بالقاهرة، صالح مولطو شن. وقد تضمنت تلك الشحنة السابقة 780 طنًا من الخيام، البطاطين، المولدات الكهربائية، والحمامات المتنقلة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد الهلال الأحمر المصري أن جميع المساعدات التي تصل عبر ميناء العريش تخضع لعمليات تفريغ وتخزين منظمة، قبل أن يتم نقلها وفق إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها إلى مستحقيها في غزة بأسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك في إطار التعاون الإنساني المستمر بين مصر وكافة دول العالم لدعم الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته من خلال إمداده بالمساعدات الضرورية، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة التي يمر بها قطاع غزة.

