اليوم السابع
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المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تكشف نسب النجاح فى الشهادة الإعدادية

الإثنين، 10 فبراير 2025 02:58 م
المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تكشف نسب النجاح فى الشهادة الإعدادية جانب من الاجتماع
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية،عن تفاصيل نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف.

وتقدم للامتحانات في الشهادة الابتدائية 5290 طالبًا وطالبة، حضر منهم 5187 طالبًا وطالبة، فيما تغيب 103 من الطلاب. وبلغت نسبة النجاح في هذه الشهادة 97.53%.

أما في الشهادة الإعدادية، فتقدم من البنين 1741 طالبًا، حضر منهم 1702 طالبًا، وتغيب 39 طالبًا فقط، حيث بلغت نسبة النجاح للبنين 75%، بينما تقدمت للامتحان 1662 طالبة، حضرت منهن 1583 طالبة، وتغيبت 79 طالبة، وبلغت نسبة النجاح للفتيات 83%. وبذلك، بلغت نسبة النجاح العامة للشهادتين الابتدائية والإعدادية لجميع الطلاب (بنين وفتيات) حوالي 80%.

 







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