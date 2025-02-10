اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2025 02:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم المعرض السنوى التاسع للكتاب 16 فبراير

الإثنين، 10 فبراير 2025 01:20 م
المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم المعرض السنوى التاسع للكتاب 16 فبراير المعرض السنوى التاسع للكتاب
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم المكتبة المركزية بـ جامعة حلوان فعاليات المعرض السنوي التاسع للكتاب، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويستمر المعرض في الفترة من الأحد 16 فبراير حتى الخميس 27 فبراير 2025، وذلك بالدور الأرضي بالمكتبة المركزية.

ويشهد المعرض مشاركة مجموعة من كبرى دور النشر، مما يتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فرصة الاطلاع على أحدث الإصدارات العلمية والثقافية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص جامعة حلوان على تشجيع القراءة وتعزيز الثقافة بين الطلاب، وتنمية الوعي بالقضايا الاجتماعية والسياسية، بما يسهم في نشر المعرفة وتنمية المجتمع.

وتُقام فعاليات المعرض بإشراف فريدة هاشم، أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، أشرف إمام، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

المعرض السنوى التاسع للكتاب
المعرض السنوى التاسع للكتاب

 

 







مشاركة

جامعة حلوان

المكتبة المركزية

معرض الكتاب

اخبار مصر

البحث العلمى



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة