اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم يونان لمدة 3 أيام

الإثنين، 10 فبراير 2025 04:00 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم يونان لمدة 3 أيام الكنيسة القبطية الأثوذكسية
كتبت – بتول عصام

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تبدأ الكنيسة القبطية الأثوذكسية، صوم يونان اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير، ويستمر حتى الأربعاء 12 فبراير، ويكون الفصح الخميس الموافق 13 فبراير، وهو أقصر صوم في الكنيسة القبطية، حيث يمتد لثلاثة أيام فقط، لكنه يحمل في طياته معاني روحية عظيمة مستوحاة من قصة يونان وأهل نينوى.

وتطلق الكنيسة أكثر من قداس خلال اليوم لمشاركة أكبر قدر من الشعب، كما يتضمن القداس صلوات خاصة، ويُقرأ سفر يونان من الكتاب المقدس، الذي يسرد القصة كاملة. يلتزم الأقباط بالامتناع عن تناول الأطعمة الحيوانية ومنتجاتها، بالإضافة إلى الالتزام بفترات انقطاع أطول عن الطعام، كتعبير عن التوبة والانضباط الروحي.

جدير بالذكر، أن صوم يونان يعتبر في حكم أصوام المرتبة الأولي، فيصام انقطاعيًا صومًا نسكيًا إلي ساعة متأخرة، ولا يأكلون فيه السمك، مثله في ذلك مثل الصوم الأربعيني، والأربعاء والجمعة وأسبوع الآلام، وبرمون عيديّ الميلاد والغطاس المجيدين
 







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صوم يونان

صوم اهل نينوى

الكنيسه الارثوذكسيه

الكنيسه



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