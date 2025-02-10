الشطلاوي ينضم لمعسكر منتخب التايكوندو استعدادا لبطولة الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انضمام اللاعب عبد الرحمن الشطلاوي، لاعب تايكوندو مطوبس ابن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، لمعسكر المنتخب بالمركز الأوليمبي بالمعادى، استعدادا لبطولة الجمهورية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللاعب عبد الرحمن الشطلاوي، مواليد 2009 حصل على بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 14 سنة والمركز الثانى فى بطولة الجمهورية للشباب، والمركز الأول في اللقاء التقييمي التنافسي في نوفمبر 2024 وزن تحت 55 كجم .

ثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة، جهود القائمين على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة، بقيادة عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي، والمدير الفني الكابتن محمود الشهاوي، جدير بالذكر أن المنتخب دخل فى المعسكر التدريبي إستعدادا لبطولة الجمهورية المزمع عقدها، في نهاية إبريل 2025 بمدينة بورسعيد.