الدكتور رانيا المشاط: توفير الخدمات الصحية بجودة عالية أحد أهم أهداف الدولة

كتبت أمل علام

قالت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى في تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع"، على هامش انعقاد المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن أحد أهم الأهداف للدولة في الوقت الحالي هو توفير الخدمات الصحية بجودة عالية لجميع المواطنين وذلك ضمن رؤية مصر 2020، موضحةً أنه لا توجد تنمية اقتصادية بدون تنمية بشرية والتنمية البشرية مبنية على الصحة والتعليم.

وأضافت، خلال انعقاد مؤتمر الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إننا رأينا أن التأمين الصحى الشامل يعتبر مظلة مهمة جدا للتغطية الصحية الشاملة والحصول على العلاج بدون تحمل أى شخص نفقات العلاج وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تلك المنظومة، بالإضافة إلى الدخول في شراكات دولية متعددة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنيين.

وأوضحت، أنه تم عقد شراكة مع البنك الدولى ومع الوكالة اليابانية للتنمية وأيضا الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى أنه خلال المرحلة الأولى للتامين الصحى الشامل الذى تم في 6 محافظات كانت هناك شراكة مهمة جدا ساعدت في نجاح منظومة التامين الصحى الشامل في هذه المحافظات، والمحافظات الأخرى التي سيبدأ التطبيق بها قريباً.

وأكدت أن هناك شراكة أيضا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى في إطار منظم للشراكة مع القطاع الخاص، كما أن هناك شراكات كثيرة، وبصفة عامة في كل الدول فإن هناك شراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى.