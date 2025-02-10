التضامن الاجتماعى بالدقهلية: تجهيز كراتين رمضان 2025 استعدادا لتوزيعها

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عن تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2025، وذلك مع حلول شهر شعبان، وهو ما يساعد في توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان بوقت كافي على الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع محافظة الدقهلية.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم خلال شهر رمضان المعظم، منوهة إلى أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه منظمات المجتمع المدنى من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، فضلاً عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية فى خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر، التى يتم التوزيع عليها بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل، والأيتام، والأسر التى يعولها شخص مصاب بمرض خطير، أو من الأشخاص ذوى الإعاقة، ولا يستطيع كسب قوت يومه، أو أصحاب الدخول الضعيفة، حيث تسعى الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية إلى توسيع دائرة التوزيع؛ لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وقال شعبان، إن الأورمان قد أطلقت 3 فئات بأحجام مختلفة من كراتين المواد الغذائية؛ لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان، فضلا عن كرتونة الستر والتى تكفى أسرة بأكلمها خلال الشهر، مشيرأ إلى أن أهم ما يميز كرتونة رمضان هذا العام الجودة، حيث تتميز الكرتونة بجودة منتجاتها، مؤكدا على اننا الحرص الدائم على تقديم أجود المكونات بها من أرز، وزيت، ومكرونة، وبلح، وفول، وسمنة، وصلصة، وشاى.

يذكر أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمى خيرى بدأته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية، التى تكفى الأسرة خمسة عشر يومًا بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز، أو حاجة.