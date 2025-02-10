الإمارات: نسعى إلى تعزيز اتفاقيات التجارة الحرة والتبادل التجارى العربى

كتب ـ بيشوى رمزى

أعرب رئيس وفد دولة الإمارات جمعة الكيت، عن التزام بلاده الكامل والدائم بكل أطر العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، بما فيها الجانب الاجتماعي وما يرتبط به من مشاريع ومبادرات مهمة، معربا عن تقديره للدور الكبير الذي تلعبه جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك.

وشدد، خلال كلمته أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية تمهيدا لانعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اليوم الاثنين، على حرص دولة الإمارات على تعزيز البعد التنموي عبر العديد من المبادرات والبرامج الاقتصادية.

وأشار إلى مبادرة دعم المنظمات العربية المتخصصة نظرا لدورها الهام في تعزيز العملية التنموية، موضحا أن بلاده حريصة على تيسير التبادل التجاري وتعزيز اتفاقيات التجارة العربية الحرة مع العمل على تشجيع الاتحاد الجمركي.