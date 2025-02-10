الأوراق المطلوبة وإجراءات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

ينتظر أولياء الأمور والطلاب بمحافظة سوهاج، إعلان مديرية التربية والتعليم بسوهاج انطلاق تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي تستمر لمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان وفقا للضوابط المنظمة لها، حيث يتم تقديم طلب التظلم من ولي الأمر بمقر القطاعات الثلاثة: قطاع شمال بمدرسة ساحل طهطا المتميزة للغات، وقطاع وسط بمدرسة الثانوية العسكرية بسوهاج، وقطاع جنوب بمدرسة السيدة زينب الابتدائية بجرجا.

على أن يتم سداد الرسوم المقررة للتظلمات والتي تبلغ خمسة وثلاثون جنيهًا للمادة الواحدة وفقًا للقرار الوزاري، وبمجرد ظهور نتيجة التظلم وحصول الطالب على بعض الدرجات يسترجع الرسوم.

"اليوم السابع" يقدم للقارئ الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التظلم:

1 - اللجان تعمل طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة كونه عطلة رسمية.

2 – اللجنة تبدأ أعمالها فى تمام الساعة الرابعة عصرا وتنتهى فى تمام الساعة الثامنة مساء.

3 – حددت مديرية التربية والتعليم رسومًا للتظلم بملغ 35 جنيهًا لكل مادة يتم التظلم فيها.

4 – حددت المديرية رسم مادة الرياضيات لتكون 70 لأن المادة تنقسم إلى فرعين "جبر + هندسة".

5 - حددت المديرية عدد من الأوراق الواجب تقديمها عند التظلم.

أ - قسيمة تسديد رسوم التظلم.

ب - طلب التظلم بالمواد (موجود بالحجرة الإدارية للكنترول).

ج - صورة رقم جلوس الطالب.

د - صورة الرقم القومى لولى الأمر.