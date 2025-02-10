الأمم المتحدة: تسجيل 62.126 لاجئ بمفوضية اللاجئين بليبيا

كتبت: هند المغربي

قالت منظمة الأمم المتحدة في تقرير لها اليوم أن عدد السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في مركز التسجيل التابع لها في طرابلس إلى 62,126 حيث أشارت التقديرات إلى أن أكثر من 240 ألف لاجئ سوداني وصلوا إلى ليبيا منذ أبريل 2023 ويشمل ذلك 42,463 فرداً تم تسجيلهم العام الماضي.

ووفق الأمم المتحدة أفادت السلطات في الكفرة بإصدار 140.500 شهادة صحية في عام 2024 مع وصول حوالي 198 ألف سوداني عبر الكفرة وحدها، بمعدل 400 إلى 500 وافد جديد يوميا.

وأشارت المفوضية إلى أنه نظراً للطبيعة غير المنتظمة لدخول اللاجئين، والبيانات العشوائية التي تقدمها السلطات، والحدود البرية النائية الشاسعة مع الدول بالمنطقة إلى جانب التحركات نحو المدن على طول الساحل، يظل من الصعب توفير عدد دقيق للاجئين السودانيين.