افتتاح معرض أهلاً رمضان بالشرقية لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كتب مدحت وهبة

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإقامة معارض أهلاً رمضان في جميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، معرض أهلاً رمضان بمدينة ديرب نجم

وأكد الدكتور شريف فاروق وزيرة التضامن الاجتماعى أن معارض أهلاً رمضان تأتي ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التموين لضمان توافر السلع بكميات كافية وتقديمها بأسعار تنافسية تساهم في استقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك

وأشاد وزير التموين بالدور الحيوي الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية في دعم معارض أهلاً رمضان، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وضمان جودتها، وأكد أن الشركة القابضة تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أهمية استمرار هذا التعاون لتوسيع نطاق المعارض والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المعرض يوفر مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، السكر، المكرونة، الأرز، السمن، الألبان، الجبن بأنواعها، البقوليات، اللحوم الطازجة، بالإضافة إلى التمور، البلح، وياميش رمضان، وذلك بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات ،وأشار إلى أن المعرض مقام على مساحة 900 متر مربع ويضم 14 باكية

وأضاف أن مديرية التموين بالشرقية أقامت حتى الآن 6 معارض أهلاً رمضان، وجارٍ إعداد وتجهيز أكثر من 25 معرضاً إضافياً ليصل إجمالي عدد المعارض إلى أكثر من 30 معرضاً بالمحافظة، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع المواطنين ،وأكد أن المديرية تتابع سير العمل بالمعارض لضمان جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المخفضة

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان من خلال تخصيص أركان ثابتة لسوق اليوم الواحد داخل معارض أهلاً رمضان، إلى جانب الأسواق المنتشرة في مدن ومراكز المحافظة ،كما سيتم تخصيص أركان خاصة داخل الهايبر ماركت لعرض منتجات أهلاً رمضان، بالإضافة إلى الشوادر الدائمة لبيع الخضروات والفواكه واللحوم بأسعار تنافسية



أسعار البيض فى المعرض



جانب من المواطنين فى المعرض



معرض أهلا رمضان بالشرقية