اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2025 02:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

اعتقال شخص فى مباراة السوبر بول بعد رفعه علمى فلسطين والسودان.. فيديو

الإثنين، 10 فبراير 2025 02:21 م
اعتقال شخص فى مباراة السوبر بول بعد رفعه علمى فلسطين والسودان.. فيديو رفع علمى فلسطين والسودان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مباراة السوبر بول التي جرت في نيو أورليانز أمس حدثا غير متوقع خلال عرض الاستراحة، حيث قام أحد المحتجين برفع علمي السودان وفلسطين على خشبة المسرح أثناء أداء الفنان كيندريك لامار.

وفقًا لتقرير نشرته "LADbible Group" البريطانية، أثناء أداء لامار لأغنيته الشهيرة "They Not Like Us" أمام الآلاف من الحضور، ظهر شخص فوق سيارة كانت موجودة على المسرح ليعرض علمين مزدوجين، كُتبت عليهما كلمات "السودان" و"غزة".

 

ولكن سرعان ما تدخل الأمن لمحاولة إيقاف هذا التصرف.

وفي مشهد مثير من مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، هبط المحتج من على السيارة وركض عبر الملعب وهو يلوح بالعلمين، ما استمر لعدة دقائق قبل أن يتمكن أفراد الأمن من القبض عليه.

وأكدت الرابطة الوطنية لكرة القدم (NFL) أن الشخص كان ضمن فريق العمل المكون من 400 شخص في عرض الاستراحة. بحسب  "LADbible Group".







مشاركة

السوبر بول

فلسطين

السودان

الرابطة الوطنية لكرة القدم






الرجوع الى أعلى الصفحة