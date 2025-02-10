اعتقال شخص فى مباراة السوبر بول بعد رفعه علمى فلسطين والسودان.. فيديو

وكالات

شهدت مباراة السوبر بول التي جرت في نيو أورليانز أمس حدثا غير متوقع خلال عرض الاستراحة، حيث قام أحد المحتجين برفع علمي السودان وفلسطين على خشبة المسرح أثناء أداء الفنان كيندريك لامار.

وفقًا لتقرير نشرته "LADbible Group" البريطانية، أثناء أداء لامار لأغنيته الشهيرة "They Not Like Us" أمام الآلاف من الحضور، ظهر شخص فوق سيارة كانت موجودة على المسرح ليعرض علمين مزدوجين، كُتبت عليهما كلمات "السودان" و"غزة".

A man performing during the Kendrick Lamar halftime concert at #SuperBowl LIX unfurled a Palestinian flag and was chased off stage and finally tackled and removed by security. #SBLIX #Palestine pic.twitter.com/sU8jl1eyE3 — Diya TV (@DiyaTV) February 10, 2025

ولكن سرعان ما تدخل الأمن لمحاولة إيقاف هذا التصرف.

وفي مشهد مثير من مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، هبط المحتج من على السيارة وركض عبر الملعب وهو يلوح بالعلمين، ما استمر لعدة دقائق قبل أن يتمكن أفراد الأمن من القبض عليه.

وأكدت الرابطة الوطنية لكرة القدم (NFL) أن الشخص كان ضمن فريق العمل المكون من 400 شخص في عرض الاستراحة. بحسب "LADbible Group".