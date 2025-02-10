إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى المنيا.. وشرط جزائى مليون جنيه.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا بالتنسيق مع مباحث سمالوط ولجنة المصالحات من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، وذلك بحضور عدد كبير من الاهالى بداخل سرادق اقيم بالقرية

وقدمت عائلة الجانى "الكفن" لعائلة المجنى عليه لإنهاء الخصومة الثارية، حيث عقدت عدد من الجلسات سابقة على جلسة إنهاء الخصومة، وذلك لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، حيث تم التوافق على إنهاء الخصومة التى ترجع إلى 5 سنوات، وقد حددت اللجنة العرفية مبلغ مليون جنيه كشرط جزائى، وقد تلقت عائلة المجنى عليه الكفن من عائلة الجانى، أمام الأهالى، وسط فرحة كبيرة من الحاضرين.



إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالمنيا وشرط جزائى مليون جنيه



تقديم الكفن