إعلام الداخلة ينفذ برامج إرشادية لتعزيز الوعى المجتمعى بمخاطر العنف ضد المرأة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان "العنف الإلكتروني ضد المرأة وتأثيره على الأسرة والمجتمع"، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية الراشدة التابعة لمدينة الداخلة، حاضر فيها منصور عبد الوهاب مدير المركز التكنولوجي، وعمر عبد الوارث موجه أول التكنولوجيا بقطاع التعليم بالداخلة وحضور نصر محمد مدير إدارة التضامن بقرية الراشدة ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والقيادات النسائية والقانونيين وخبراء تكنولوجيا المعلومات وأدار الندوة محسن محمد مدير مركز اعلام الداخلة ونسقتها مروة محمد الإعلامية بالمركز.

استهدفت الندوة التوعية بمخاطر العنف الممارس ضد النساء والفتيات لاسيما الابتزاز الإلكتروني وآليات التصدي لهذا النوع من العنف وأهمية التوعية بمميزاتها للاستفادة منها بالشكل الأمثل وتجنب سلبياتها، على أساس أن الوعي هو أساس الحماية من جرائم العنف الإلكتروني.

وقال مدير المركز التكنولوجي، إن العنف الرقمي أو الأليكتروني ضد المرأة يعني أي نوع من أنواع العنف التي يتم ارتكابها أو المساعدة عليها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة كالهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الإلكتروني والألعاب الأليكترونية ضد المرأة، ويشمل العنف الإلكتروني ضد المرأة الإبتزاز الإلكتروني والتنمر الإلكتروني والرسائل الجنسية الخادشة والإفصاح عن المعلومات الشخصية، مشيرا إلى أنه من أشد مخاطر العنف الأليكتروني على الفتاة والمرأة هو التأثير النفسي والذي قد يؤدي إلى الانتحار.

وأضاف عبد الوهاب، أن العنف الأليكتروني أشد تأثيرا على النساء من أشكال العنف الأخرى لعدة سمات أهمها أن الجناة في هذ النوع من الجرائم بإمكانهم إخفاء أسمائهم وهوياتهم، كما أنه عابر للحدود والمكان والزمان ويستخدم التقدم التكنولوجي في تنويع شكل ومضمون الممارسات العنيفة والعدوانية في أي وقت، بالإضافة لسهولة حدوثه وسرعة انتشاره.

ولفت عبد الوهاب، إلى أن التقدم التكنولوجي وإنتشار وسائل التواصل الإجتماعي ساهما في زيادة معدلات العنف الإلكتروني، الأمر الذي يزيد من أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره وسن قوانين رادعة لحماية النساء من هذه الانتهاكات، مشددا على أهمية تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا.