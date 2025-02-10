اليوم السابع
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إزالة 20 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال حملات مكبرة فى البحيرة

الإثنين، 10 فبراير 2025 04:34 م
إزالة 20 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال حملات مكبرة فى البحيرة ازالات
البحيرة- ناصر جودة

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وجهت الدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أى تعدى جديد نهائيا، مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية وقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدي على الأراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة، وحماية الرقعة الزراعية.

وفى هذا السياق، أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25 لإزالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة، عن إزالة 20 حالة تعدي على الأراضى الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.







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