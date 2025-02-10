إزالة 16حالة تعدٍّ على مساحة 55 فدانا أملاك دولة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 8 حتى 28 فبراير الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.



وتم تنفيذ 16 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 55 فدانا و16 قيراطًا و13 سهمًا و1030م، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن تنفيذ إزالة لعدد 7حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة، على مساحة 2900م كما تم إزالة عدد 7 حالات تعدٍّ على أراضي زراعية على مساحة 16 قيراط و13 سهم وذلك في أول أيام الموجة 25.

بينما في ثان أيام الموجة 25، تم تنفيذ إزالة لحالة تعدٍّ واحدة على الأراضي الزراعية، على مساحة 55 فدان بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لحالة تعدٍّ أخرى على أراضي أملاك دولة على مساحة 150م.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 25 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 8 حتى 28 فبراير 2025، والمرحلة الثانية في الفترة من 8 حتى 28 مارس 2025 والمرحلة الثالثة في الفترة من 5 حتى 25 إبريل 2025.



يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.