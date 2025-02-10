أول عروض قصور الثقافة بنوادى مسرح الطفل بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ، انطلاق فعاليات نوادي مسرح الطفل، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة لفرع ثقافة كفر الشيخ، ضمن برامج وزارة الثقافة، وإشراف الدكتور أحمد الشهاوي، مدير قصور الثقافة بكفر الشيخ، بحضور لجنة تحكيم ضمت الكاتب والناقد متولي حامد، المخرج محمد صابر، المهندس محمد خالد بكار، ومقرر اللجنة بهية علي حسن.

بدأت الفعاليات بعرض بعنوان "وطن الأرانب"، تأليف منتصر ثابت، إخراج كريم نصر، وتدور أحداثه حول عائلة إحدى بناتها تعشق الرسم وتريد أن تشارك في مسابقة الرسم في المدرسة، ويطلب منها رسم لوحة تعبر عن الانتماء وحب الوطن ورموز الوطن، فيحكي لها الأب قصة عن مجموعة من الأرانب تعيش في أمان وسلام، ولكن فجأة يدخل عليهم مجموعة من النمور يريدون الاستيلاء على وطنهم والعيش فيه وتنقسم آراء الأرانب، ثم تتوالى الأحداث.

كما شهد المسرح العرض المسرحي "بيكيا بتاع الروببكيا" من كتاب ألف ليلة وليلة، تأليف وأشعار وإخراج أحمد جاويش، وتدور أحداثه حول حكاية عم "بيكيا" الذي يلف الشوارع والحواري ليبيع الأشياء القديمة، حيث وقع في يده كتاب "ألف ليلة وليلة"، وبدأ يحكي منه حكايات "عبد الله البري"، و"عبد الله البحري" لكل الأطفال، وتتوالى أحداث المسرحية.

"بيكيا بتاع الروببكيا"، ألحان الدكتور محمد جاويش، ديكور وملابس شادي قطامش، إعداد موسيقي مهند جاويش، تنفيذ موسيقي سهيلة جاويش، إكسسوارات عبير جاويش، مكياج عبد الرحمن المصري، مخرج مساعد هشام منصور، تصميم إضاءة محمد عادل، فيديو أحمد ناجي، دعاية معتصم جاويش.

والعرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن، وإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة دمياط برئاسة الدكتور فادي سلامة.، وتأتي العروض ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل، التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال ومعالجة قضاياهم بأساليب فنية مبتكرة وجاذبة.



الحضور خلال عرض وطن الأرانب



المشاركون فسي العرض



جانب من العرض



جانب من عرض وطن الأرانب



عرض وطن الأرانب