"أوقاف سوهاج" تنظم ندوات علمية ودعوية بمناسبة ذكرى تحويل القبلة

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، عن تنظيم سلسلة من الندوات العلمية والدعوية في المحافظة تحت عنوان "ذكرى تحويل القبلة .. دروس وعبر" هذه الندوات تأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي في المجتمع.

سيتم عقد هذه الندوات في عدة مساجد بمحافظة سوهاج، حيث يشارك في تقديم المحاضرات نخبة من أساتذة الجامعات وعلماء وزارة الأوقاف المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الشرعية والدينية. تهدف هذه الندوات إلى تسليط الضوء على أهمية حدث تحويل القبلة في التاريخ الإسلامي، والدرس الذي يمكن استخلاصه منه في فهم العلاقة بين المسلمين وربهم، وكيفية تعزيز الوحدة والانسجام في المجتمع الإسلامي.

من بين المحاضرين الذين سيشاركون في هذه الندوات، يوجد عدد من الأساتذة المرموقين في تخصصات العقيدة والدعوة والتفسير، بالإضافة إلى عدد من الأئمة المتخصصين في مجال الفقه وأصول الدين. كل ندوة ستكون فرصة للمشاركين للتفاعل مع العلماء وطرح الأسئلة حول مختلف الجوانب الدينية والتاريخية المتعلقة بذكرى تحويل القبلة.