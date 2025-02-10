أماكن معارض "أهلا رمضان" بأفرع المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، انطلاق فعاليات معارض "أهلا رمضان" من خلال فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، حيث تم تدشين عدد 12 معرضا لـ "أهلا رمضان" بفروع المجمعات الاستهلاكية موزعة جغرافيا على أنحاء المحافظة.

ونستعرض فى السطور التالية، أفرع المجمعات الاستهلاكية المتواجد بها المعرض وأماكن تواجدها:

* معرض مجمع ابو طالب بابو قير

* معرض مجمع السيوف بالسيوف ش جمال عبد الناصر

* معرض مجمع الجويلى برشدى طريق الحرية

* معرض مجمع بجناكليس طريق الحرية

* معرض مجمع بلوكلى ببوكله طريق الحرية

* معرض مجمع محرم بك بمحرم بك

* معرض مجمع وهدان بالمنشية

* معرض مجمع الازاريطة بالازاريطة

* معرض مجمع ابو العباس ببحرى

* معرض مجمع البيطاش بالعجمى

* معرض مجمع سيدى مسعود بالعامرية

* معرض مجمع برج العرب ببرج العرب أمام المسجد الكبير

و تحتوى المعارض على جميع السلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل من البلح و التمور و الزبيب و جوز الهند و قمر الدين و الزيوت و السمن و السكر و الارز و المكرونات و الدقيق و اللحوم الطازجة و الدواجن و غيرها ، و ذلك بأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق تصل ال30% لبعض السلع .

و قد شدد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية على جميع الأجهزة الرقابية للمديرية بضرورة متابعة معارض اهلا رمضان و متابعة توافر السلع المعروضة بكميات كبيرة و جودة عالية و التأكد من الاعلان عن الأسعار و متابعة المعارض يوميا .



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