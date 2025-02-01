‏البيت الأبيض: ترامب أكد للرئيس السيسى أهمية الدور الذى لعبته مصر فى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين فى غزة

محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن ‏البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور الذي لعبته مصر في إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في غزة.



وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.



وإلى جانب وقف إطلاق النار، يتضمن الاتفاق انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة.

