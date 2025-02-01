وهم السفر للحج والعمرة.. تفاصيل ضبط 10 شركات تنصب على المواطنين

كتب - أحمد عبد الهادي

كشفت جهود وزارة الداخلية، تفاصيل جريمة ضبط 10 شركات وهمية تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" بزعم سفر المواطنين للحج والعمرة.

تفاصيل الواقعة:

قام مسئول بإحدى الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).

معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار"، كشفت قيام عدد (7 شركات ، 3 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وجاء بالتحريات أنه مسئولي هذه الشركات زعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية، بضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعُثر بداخلها على (صور جوازات سفر – تأشيرات زيارة - برامج رحلات عمرة – دفاتر استلام نقدية).