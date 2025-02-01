وزير الخارجية والهجرة يستقبل الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب.. صور

كتب أحمد جمعة

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، الدكتور مجدي يعقوب، حيث قدم الوزير عبد العاطي التهنئة له بمناسبة مرور ١٥ عاما على تدشين مؤسسة "مجدى يعقوب للقلب"، مشيداً بإنجازه الطبي الأخير غير المسبوق في تطوير صمامات القلب، ودور المؤسسة كصرح طبي عالمي في مجال جراحات القلب، متمنيا له دوام الصحة والعافية في العطاء وخدمة الإنسانية.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير الدولة المصرية للإسهامات القيمة التى قدمها الدكتور مجدي يعقوب، من خلال تدشين مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ومركز أسوان للقلب الذي يقدم خدمات طبية مجانية عالية الجودة للمرضى في مصر والمنطقة.

كما تناول اللقاء الوقوف على آخر مستجدات تأسيس "مركز رواندا - مصر للقلب" والذي سيقدم رعاية طبية علي مستوى عالمى في قلب القارة الافريقية. وأكد وزير الخارجية فى هذا الاطار على الدعم الكامل للمبادرات الإنسانية والطبية للدكتور مجدى يعقوب داخل مصر وخارجها.



وزير الخارجية يستقبل الدكتور مجدي يعقوب