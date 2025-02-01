وزارة الصحة تكشف مخاطر الإصابة بالسمنة فى مرحلة الطفولة.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مخاطر السمنة فى مرحلة الطفولة والمراهقة، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن السمنة هى زيادة الكتلة الدهنية فى الجسم وفى مرحلة الطفولة والمراهقة تسبب عواقب نفسية واجتماعية سلبية، فتؤثر على الأداء المدرسى والحياة مثل النوم أو الحركة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن السمنة تؤثر على الصحة النفسية ومضاعفات السمنة تسبب ارتفاع مخاطر الإصابة بـ الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ارتفاع ضغط الدم السكر والسرطان والاضطرابات العصبية والأمراض التنفسية المزمنة والاضطرابات الهضمية.