وزارة الصحة تتخذ إجراءات فورية لتفعيل غرفة عمليات الفم بمستشفى أجا المركزي

كتب وليد عبد السلام

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة الدقهلية، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على إدارة أجا الصحية، حيث تفقد الفريق مستشفى أجا المركزي، والمركز الطبي منية سمنود، ومركز رعاية الأمومة والطفولة بـ«أجا أول»، وذلك لرصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الفريق بدأ جولته بتفقد مستشفى أجا المركزي، حيث تفقد جميع الأقسام، وتلاحظ أثناء المرور على قسم الأسنان وجود أعطال في «جهاز إذابة الرواسب بالأسنان» وتم التوجيه بسرعة إصلاح الأعطال لاستيعاب تردد الحالات، ورفع معدل الإشغال، كما تلاحظ وجود وحدة أسنان جديدة خاصة بجراحات الفم والأسنان، سيتم تخصيصها للأطفال من ذوي الهمم، وتم التواصل مع الوزارة والمديرية لسرعة توفير الاحتياجات لتفعيل الوحدة.

واستطرد «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود نقص في مستلزمات حشو الأسنان، وتم توجيه إدارة الأسنان بسرعة توفيرها خلال أسبوع، كما تبين وجود عجز في بعض مستلزمات مكافحة العدوى، وتم التواصل مع المديرية، وطلب توفير المستلزمات، وبالمرور على قسم الاستقبال والطواري، تلاحظ تهالك القسم واحتياجه إلى رفع كفاءة، حيث تم تكليف الإدارة بوضع خطة لرفع كفاءة القسم والاستغلال الأمثل لقسم عمليات الطوارئ.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود عجز في بعض القوى البشرية (استشاري رعاية مركزة، وتمريض) وتم التوجيه بعمل مذكرة بالاحتياجات من القوى البشرية، وارسالها إلى الجهات المعنية لسرعة التوفير وسد العجز، كما تلاحظ وجود قسم عمليات يضم 3 غرف، وغرفة إفاقة، وتم رفع كفاءته، ولم يتم تفعيله بسبب عدم توافر بعض الأجهزة الجراحية، وتم توجيه المديرية بسرعة توفير التجهيزات لاستيعاب حالات التردد على المستشفى.

وتابع «عبدالغفار» أنه تلاحظ عدم إلتزام قسم الرعاية والحضانات بتطبيق سياسات المضادات الحيوية، وتم تدريب الطاقم الطبي أثناء المرور، وتوجيه مسئول مكافحة العدوى، بمتابعة تطبيق السياسات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمله في إدارة أجا الصحية بالمرور على المركز الطبي منية «سمنود»، حيث تفقد الفريق جميع الأقسام وتلاحظ وجود بعض الآلات الجديدة الخاصة بتنظيم الأسرة مخزنة بطريقة غير سليمة، وتم التواصل مع المديرية للتحقيق مع المسئولين عن هذه الواقعة، كما تلاحظ عدم وجود مستلزمات جهاز التنفس الخاص بالأطفال في قسم الاستقبال، وتم اتخاذ الإجراءات الفورية وتوفيرها أثناء المرور.

وتابع «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود نواقص في أدوية الأطفال والأمهات، وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير النواقص من الادوية، كما تبين اثناء المرور وجود بعض الادوية داخل غرفه الاستقبال والطوارئ مخزنة بطريقة غير سليمة وتم التواصل مع المديرية وتم التوصيه بالتحقيق في هذه الواقعة.

واستكمل «عبدالغفار» أن الفريق اختتم جولته في إدارة أجا الصحية، بالمرور على مركز رعاية الأمومة والطفولة بـ«أجا أول» وتلاحظ أثناء المرور تعطل جهاز الضغط بقسم الاستقبال، وعلى الفور تم التواصل مع المديرية وتوفير بديل، كما تلاحظ عدم توافر مستلزمات مبادرة الأم والجنين، ومبادرة الأمراض المزمنة، نتيجة سوء توزيع المستلزمات داخل الإدارة، وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير المستلزمات، ومتابعة التوزيع من قبل الإدارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تلاحظ عدم تفعيل مبادرة «الألف يوم الذهبية» بالرغم من تدريب الفريق الطبي، وتم التوجيه بتوفير كل ما يلزم المباردة وتفعيلها في أسرع وقت، كما تلاحظ وجود بعض الأجهزة المعطلة داخل الغرف وعدم وجود أوامر إصلاح ومنها أجهزة ضغط، وموازين، وطابعة، وجهاز سمعيات، والكمبيوتر الخاص به، وتم التوجيه بالتعاقد مع الصيانة، وعمل الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة.

وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.