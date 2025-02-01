اليوم السابع
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وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

السبت، 01 فبراير 2025 05:42 م
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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الداخلية

حوادث

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