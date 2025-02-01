نقيب السكة الحديد: صرف بدل طبيعة العمل والوقاية والإثابة للمحالين للمعاش

كتبت آية دعبس

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق، عن قرار مجلس المديرين والمتضمن الموافقة على صرف بدل الطبيعة والوقاية والإثابة، وإجراءات ومدد الصرف للمحالين للمعاش والعاملين الحالين بالخدمة .

أوضح عبد الفتاح فكري، أن مجلس المديرين قد وافق في جلسة سابقة، على مذكرة النقابة العامة، بضرورة صرف بدل طبيعة عمل ووقاية وإثابة ، للمحالين للمعاش وكذلك العاملين الحالين، على أساسي 2016 أسوة بباقي العاملين بالدولة، وتنفيذا للقانون 81 قانون الخدمة المدنية ، حيث أن السكة الحديد تتعامل على أساسي 2015.

وتابع: وبالفعل تم التنفيذ وإضافة علاوة 2016 للعاملين على راتب شهر أكتوبر 2023 ويتبقى الفروق من 2017 حتى 2024، وبجلسة 23 يناير 2025 وافق مجلس المديرين على اجراءات وآليات ومدد صرف الفروق للمعاشات والعاملين بالهيئة والذين سوف يحالون للمعاش أثناء التفيذ حيث قرر المجلس:

أولا: صرف المستحقات للمحالين للمعاش وفقا للتقادم الخمسي اعتبارا من 1/1/2019 حتى 30/9/2024 علي 11 شهرا اعتبارا من شهر فبراير الجاري ، حتى شهر ديسمبر 2025 بتكلفة مالية تقدر بـ سبعة وخمسون مليونا ومئتان وأربعة عشر ألفا وثماني مائة واثنان وعشرون جنيها .

ثانيا: صرف مستحقات للعاملين والمحالين للمعاش اعتبارا من 1/10/2024 ” فروق طبيعة ووقاية وإثابة ” على دفعات لمدة 12 شهر اعتبارا من شهر يناير 2026 حتى ديسمبر 2026 بتكلفة مالية قدرها مائتنا وثمانية وثلاثون مليونا وستمائة وستة عشر ألفا وأربعمائة جنيها .

وفي النهاية، تقدم عبد الفتاح فكري رئيس النقابة بالشكر والتقدير لكافة قيادات الهيئة لاستجابتهم لمطالب النقابة المشروعة لخدمة العاملين.