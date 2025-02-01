ندوة توعوية لفتيات "الأسدية" بالشرقية ضمن مبادرتى "كونى قدوة وعلشان نربى صح"

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الشباب بالشرقية، ندوات تثقيفية لعضوات نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب الأسدية فى أبو حماد، تفعيلا لمبادرتي "كوني قدوة" و"علشان نربى صح".

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد أكد على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.



أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على إتخاذ القرار.



وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تنفيذاً لمبادرة بداية وتفعيلاً لمبادرتي كوني قدوة وعلشان نربى صح وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوتين تثقيفيتين عن ( الأمن النفسي وقدره القتيات على مواجهة التحديات والأسرة المصرية المتماسكة والتحديات المعاصرة) وذلك بمشاركة 50 فتاة من عضوات نادي الفتاه والمرأة بمركز شباب الأسدية التابع لإدارة شباب أبو حماد .



أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام سيد خليل معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد حسن عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بتقديم الندوتين والتي تم خلالهما إستعراض التحديات الشائعة التي تواجه الفتيات في مراحل مختلفة من حياتهن وتقديم مجموعة من المهارات العملية التي تساعد الفتيات على إدارة الضغط النفسي وتحقيق التوازن وإبراز دور الأسرة والمجتمع في دعم صحة الفتيات، بالاضافة إلى استعراض مجموعة من المحاور ومنها القدوة الحسنة وتأثيرها على الآخرين - استغلال وقت الشباب في التعليم والتطوير من النفس - كيفية التعامل مع المشاعر وبيان حكم الحب - كيفية اختيار شريك الحياة ومقومات اختيار الزوج، وتم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحضور.