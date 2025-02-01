ناشئى المصارعة بالدقهلية يشاركون فى بطولة الجمهورية للمصارعة للكبار وتحت 17 سنة

الدقهلية - سارة الباز

شارك ناشئي وشباب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، ببطولة الجمهورية للمصارعة للكبار وتحت 17 سنة في إطار البرنامج التنفيذي للنشاط الداخلي للموسم الرياضي 2025/2024 فى أنواع المصارعة الرومانية والحرة والنسائية، المقامة خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يناير، وحتى 4 فبراير الجاري، بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية.

تنافس اليوم فى الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية تحت 17 سنة للمصارعة ناشئي المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي بالدقهلية، ويضم عدد 10 لاعبين وهم: عمر عبد اللطيف، ومحمد وائل، وزياد أحمد، ومحمد أحمد، والسعيد محمد، وأحمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفى، ومحمد محمود، وعلي طارق، ومحمد طلبة، والمدير الفني للمشروع بالدقهلية الكابتن عبد اللطيف أحمد إبراهيم.

وفى سياق متصل يشارك شباب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة الدقهلية فى البطولة نفسها، حيث يشاركون في الغد ب 5 لاعبين وهم: محمود ابراهيم، ونورا السيد، ونادية حازم، وأحمد عصام، والمدير الفني للمشروع بالدقهلية، والكابتن محمود صلاح الوفائي، وذلك بحضور الدكتور أشرف حافظ، المشرف الفني للمصارعة بالاتحاد المصري للمصارعة، وعبد العظيم عبد الستار، المدير الإداري بالاتحاد المصري للمصارعة، والكابتن محمد كيرة، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للمصارعة.

وصرح الكابتن أحمد زكي، الحكم الأوليمبي ورئيس لجنة الحكام بالبطولة بأنه قد تم فى اليوم الأول عمل دراسات للحكام بمختلف الدرجات المحلية ل 90 حكما، والميزان للاعبين، ويحكم في البطولة 36 حكما.

وأضاف بمشاركة 292 بمرحلة الناشئين، و 31 لاعبا بأوزان 55 كجم، و130 لاعبا من الكبار، يمثلون 47 أندية، وهيئات ومشروع رياضى على مستوى محافظات الجمهورية في أول يوم مصارعة رومانية.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

تأتى هذه المشاركة لناشئي وشباب المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للآداء الرياضي، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور تامر عبد العظيم، مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، والكابتن محمد الضبع، مدير المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي بالدقهلية.



جانب من فعاليات البطل الأوليمبي



جانب من فعاليات البطولة



جانب من فعاليات بطولة المصارعة



جانب من نزال المتسابقين