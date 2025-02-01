اليوم السابع
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مواعيد قطارات إجازة نصف العام بالسكة الحديد

السبت، 01 فبراير 2025 09:00 ص
مواعيد قطارات إجازة نصف العام بالسكة الحديد قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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بالتزامن مع بدء إجازة نصف العام شغلت هيئة السكة الحديد، عدد من القطارات الإضافية بإجمالى 8 قطارات إضافية على خط (القاهرة / أسوان  والعكس)، بالإضافة إلى القطارات الشغالة يومياً، لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة واستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب والمساهمة فى تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

مواعيد القطارات الإضافية:-

أولاً : تشغيل خدمة جديدة بعدد 2 قطار ( ثانية فاخرة ) على خط  القاهرة / أسوان والعكس:-

قطار 984 ( ثانية فاخرة ) القاهرة / أسوان ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 .

قطار 985 ( ثانية فاخرة ) أسوان / القاهرة ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة  الساعة 06:45  .

 

ثانياً : تشغيل عدد 2 قطار ( تالجو ) على خط  القاهرة / الأقصر والعكس:-

قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / الأقصر، يعمل حتى يوم الخميس الموافق 20/2/2025  حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل الأقصر الساعة 05:10 .

تشغيل قطار 2041( تالجو ) الأقصر / القاهرة يعمل حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025 حيث يقوم من الأقصر الساعة 08:30 ويصل القاهرة 17:25 .

 

ثالثاً : تشغيل عدد 4 قطارات ( ثالثة مكيفة ) على خط القاهرة / أسوان والعكس:-

تشغيل قطار 1938( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان حتى يوم الخميس الموافق 20/2/2025  حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 .

تشغيل قطار 1937 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025  حيث يقوم من أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 .

تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان حتى يوم الجمعة الموافق 21/2/2025 حيث  يقوم من القاهرة الساعة 00:35 صباحاً ويصل أسوان الساعة 12:30 .

تشغيل قطار 1939 ( ثالثة مكيفة ) أسوان /  القاهرة حتى يوم السبت الموافق 22/2/2025  حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 .







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مواعيد القطارات

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