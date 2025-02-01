مقتل 20 شخصا بهجمات لمليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" شمال الكونغو

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قُتل ما لا يقل عن 20 شخصا، واعتبر آخرون في عداد المفقودين؛ في سلسلة هجمات شنها مسلحو مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" التابعة لتنظيم الدولة "داعش" على عدة قرى بجنوب إقليم "إيرومو" في مقاطعة "إيتوري" بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.



ووفقا لوسائل إعلام محلية، اليوم السبت، فقد وقع الهجوم الأول في قرية "كاكواكاسويا" بجنوب إقليم "إيرومو"، حيث قتل 15 شخصا على الأٌقل برصاص عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة، فيما اعتبر العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.



وأشارت تنسيقية المجتمع المدني في "إيرومو" إلى أن الهجوم الثاني استهدف قرية "ماتاها" حيث سقط أربعة قتلى في الهجوم، فيما قتل شخص واحد على الأقل في الهجوم الثالث الذي شنته مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" على قرية "نداليا" وأضرمت النيران في دراجتين ناريتين.



وأكد مسئولون محليون أن عناصر مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" كثفت هجماتها مؤخرا بسبب ضعف انتشار القوات المسلحة الكونغولية التي تركت عدة مواقع في الإقليم من أجل التصدي لزحف عناصر حركة "23 مارس" المتمردة في مقاطعة "كيفو الشمالية".



من جانبهم، دعا نشطاء في المجتمع المدني بمقاطعة "إيتوري" القوات المشتركة للجيشين الكونغولي والأوغندي إلى ملاحقة عناصر مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" وتفكيك معاقلهم.



تجدر الإشارة إلى أنه منذ نهاية عام 2021، تقوم قوة مشتركة من الجيشين الكونغولي والأوغندي بملاحقة عناصر مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي تنقل هجماتها بعيدا عن المناطق التي تغطيها العمليات العسكرية المشتركة.